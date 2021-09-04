إيطاليا/منتدى أمبروزيتي:عام 2020 شهد أكبر أزمة على الإطلاق

(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - كشف منتدى أمبروزيتي السنوي الذي عقد في إيطاليا اليوم أمس الجمعة.أن العام الماضي شهد أكبر أزمة صحية واقتصادية عالمية .



قال فاليريو دي مولي ، العضو المنتدب والشريك الإداري في المجلس الأوروبي- أمبروزيتي ، مستهلا الجلسة السنوية لتبادل الأفكار: "كان عام 2020 أعمق أزمة عالمية شهدها جيلنا على الإطلاق".



وأضاف "كان الانهيار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي أسوأ 32 مرة من أسوأ أزمة سابقة ، في حين أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنسبة 8.9٪ كان رابع أسوأ انكماش في 150 عاما من التاريخ الإيطالي".



وإستطرد دي مولي ، إلى جانب تأثيره الاقتصادي ، "كانت العواقب الاجتماعية للوباء هائلة وغير متكافئة، إن النساء والشباب هم الفئات الأكثر معاناة" مشيرا أن حوالي 47 مليون امرأة حول العالم يتعرضن لخطر الوقوع تحت خط الفقر.



الجدير بالذكر أن منتدى أمبروزيتي الذي نظمه المجلس الأوروبي- أمبروزيتي هو مؤتمر اقتصادي دولي سنوي يعقد في فيلا ديستي ، في بلدة سيرنوبيو الإيطالية على ضفاف بحيرة كومو.



منذ إنشائه في عام 1975 ، جمع المنتدى رؤساء دول ووزراء وحائزين على جائزة نوبل ورجال أعمال لمناقشة التحديات الحالية التي تواجه اقتصادات ومجتمعات العالم. (أنسامد).



