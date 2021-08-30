إيطاليا: بدء التحصيل التدريجي للفواتير الضريبية

(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - بدأت وكالة التحصيل الضريبي على الدخل في إيطاليا، بدراسة ملفات فواتير الضرائب، من أجل عودة تحصيلها من جديد بعد توقف بسبب وباء كورونا.



وتنوي السلطات تحصيل 4 مليون فاتورة ضريبية بحلول نهاية العام الجاري 2021، ضمن سياسة للتحصيل التدريجي للضرائب، بحسب مصادر في سلطات التحصيل الضريبي.



ووفقا للمصادر، فإن من بين 20 إلى 25 مليون ملف للشركات، سيتم الإفراج عن 4 ملايين ملف فقط في 31 أغسطس الجاري.



ولن يتم تحصيل فواتير هذه الملفات على الفور، ولكن سيحدث طوال الربع الأخير من العام الجاري. (أنسامد).



