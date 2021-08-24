إيطاليا: الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني ولكن تقاوم كورونا

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - أظهرت أرقام حجم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية خلال العام الماضي، انكماشا بنسبة 10،6%، لكن القطاع ظل يقاوم أمام تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".



وبحسب تقرير نشرته مؤسسة "دلويت كوننكت Deloitte Connect"، فإن الهوامش التشغيلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سجلت انخفاضا بنحو 22،8%، لكن ظل مستوى المقاومة لدى الشركات مرتفعا، بفضل مرونتها.



وأثبتت 31% من هذه الشركات مرونة عالية في التعامل مع تداعيات وباء كورونا، بينما 59% من الشركات كان لديها مستوى متوسط من الصمود، في حين أن 10% فقط لم يكن لديها مرونة جيدة في التعامل مع الأزمة.



وفسر التقرير، مستوى المرونة العالية لدى الشركات الإيطالية، لاعتمادها على التكنولوجيا والتحول الرقمي، كأولوية استراتيجية لها على المدى القصير والطويل.



ولفت التقرير أن 68% من النسيج الانتاجي في إيطاليا يعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا بشكل أساسي في عودة الانتعاش، هذه الرقمنة شهدت دفعة قوية للإمام خلال أزمة كورونا، مع مضاعفة الاستثمارات فيها بنسبة 23%. (أنسامد).



