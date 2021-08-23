إيطاليا:عمولات المنتجات المالية تتخطى عوائد القروض في البنوك

(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - أنه تجاوز تاريخي للمنتجات المالية على فوائد القروض في إيطاليا، إذ سجلت البنوك الإيطالية عوائد أعلى من المنتجات المالية بالمقارنة بعوائد القروض، بحسب تحليلات الاتحاد المستقل للبنوك الإيطالية "فابي".



وأوضح الاتحاد أن هناك تطور في نشاط البنوك ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، فهناك توجه إلى المنتجات المالية أكثر من الائتمان.



وبحسب الدراسة التي أجراها الاتحاد، فأنه من بين 87.1 مليار يورو تم تسجيلها، جاء أكثر من نصفها، أي 39.4 مليار يورو، من عمولات على المنتجات المالية، بينما عوائد ضمان الائتمان، بلغت 38.7 مليار.



وأشار فابي إلى أنه رغم أن النسبة بين العمولات على المنتجات المالية وعوائد القروض كانت 50.5% و49.%، موضحا أن هذا "تجاوز مهم وتاريخي، ينعكس أيضا على عملاء البنوك". (أنسامد).



