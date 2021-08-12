إيطاليا: قفزة للشركات الأجنبية خلال النصف الأول في 2021

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - يشهد نشاط رواد الأعمال المهاجرين والأجانب في إيطاليا، زخما كبيرا خلال الستة الشهور الأول، متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة.



وبين يناير ويونيه الماضي، زادت الشركات التي افتتحها أجانب في إيطاليا، بنسبة 16،197 شركة، وهو أعلى بكثير مما تم تسجيله في نفس الفترة في عام 2020، وحتى النصف الأول من عام 2019، والذي شهد تسجيل، 10،205 شركة، بحسب بيانات اتحاد الغرف التجارية، UnionCamere، وInfoCamere.



وبشكل عام، بلغ عدد الشركات الأجنبية نسبة 10،5% من إجمالي عدد الشركات المسجلة في إيطاليا.



وتشكل ريادة الأعمال الأجنبية جزءا مهما هيكليا من نسيج ريادة الأعمال الإيطالية.



وفيما يتعلق بأكثر الأقاليم الجاذبة للشركات الأجنبية، تصدر إقليم توسكانا، بمعدل 14،4%، تلاه، ليغوريا 14،3%، ثم لومباردي بنسبة 13%.



بينما جاءت بازيليكاتا وفالي داوستا وصقلية في أدنى القائمة للأقاليم الجاذبة للشركات الأجنبية. (أنسامد).



