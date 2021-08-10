خلال أيام.. إيطاليا تتسلم أول 25 مليار يورو ضمن خطة التعافي

(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - بدأ العد التنازلي لاستلام أول 25 مليار يوورو، في إطار خطة التعافي، من الاتحاد الأوروبي، والتي سيتم تخصيص مليار منها للقطاع الرياضي.



ووفقا للمعلومات، فقد تم توقيع الاتفاقيات اللازمة من قبل الحكومة الإيطالية ومفوضية الاتحاد الأوروبي لصرف التمويل إلى إيطاليا.



ورغم ذلك، سيستغرق صرف التمويل بضعة أيام. ووفقا لأبعد التقديرات، سيدخل التمويل خزينة الدولة بحلول نهاية الأسبوع الجاري.



ومن المفترض أن تتلقى المشروعات المدرجة في خطة التعافي والمرونة الوطنية الإيطالية، تمويلا يتراوح بين 10 مليون و1 مليار. غير أن عنصرين من أصل 151 مدرجين في الخطة، سيتجاوز تمويلهما 10 مليار يورو، بينهما الحوافز.



وجاءت الرياضة ضمن القائمة العليا في التمويل، بمعدل مليار يورو، 300 مليون سيتم استخدامها من الآن وحتى 2026 لبناء مؤسسات رياضية جديدة بمساحة 230،400 متر في المدارس، في حين سيتم استخدام 700 مليون لتحديث المؤسسات الرياضية وحدائق المدن وتوفير المساحات اللازمة للأنشطة الرياضية، مع إعطاء أولوية للمناطق المحرومة والضواحي الحضرية. (أنسامد).



