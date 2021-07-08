إيني توقع اتفاقا لإنتاج الهيدروجين في مصر

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - أعلنت شركة إيني الإيطالية توقيع اتفاق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، من أجل تقييم الجدوى الفنية والتجارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين في مصر.



وستدرس الأطراف الموقعة على الاتفاقية على وجه الخصوص مشروعات مشتركة لانتاج الهيدروجين الأخضر، عبر استخدام الكهرباء المولدة من خلال مصادر طاقة متجددة، وكذلك الهيدروجين الأزرق، عبر تخزين ثاني أكسيد الكربون في حقول الغاز الطبيعي المستنفذة.



الدراسة ستركز أيضا على تحليل الاستهلاك المحتمل للهيدروجين في السوق المحلي وفرص التصدير، بالإضافة إلى تقييم خطط التطوير والأعمال الممكنة لتنفيذ مشروعات مختارة. (أنسامد).



