إيني: تسريع التعاون مع سوناطراك في إنتاج الهيدروجين

(أنسامد) - يوليو 7 - روما - التقى الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك Sonatrach ، توفيق هكار ، والمدير العام لشركة Eni - الموارد الطبيعية ، أليساندرو بوليتي ، اليوم في الجزائر العاصمة للبحث في اقتحام التعاون التكنولوجي بين إيني وسوناطراك في إنتاج الهيدروجين في تقدم مشروعات إيني في البلاد .



أكدت سوناطراك وإيني- في بيان- رغبتهما في تسريع التعاون التكنولوجي ، وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركتان في ميلانو في 25 مارس ، خاصة في مجال إنتاج الهيدروجين.



تم بالفعل مشاركة خارطة طريق للتقييم المشترك للجدوى الفنية والتجارية لمشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح).



وبالإضافة إلى ذلك ، ومن أجل الحفاظ على موارد المياه في البلاد ، سيتم تقييم استخدام المياه التي تنتجها حقول النفط لعمليات التحليل الكهربائي اللازمة لإنتاج الهيدروجين ، والمياه التي تنتجها حقول النفط ، ومعالجتها بشكل مناسب من خلال منشآت مخصصة. (أنسامد).



