إتهام Booking.com بـ 153 مليون تهرب ضريبي في إيطاليا

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - يزعم أن وكالة السفر عن أماكن الإقامة عبر الإنترنت Booking.com ، ومقرها هولندا ، تهربت من دفع حوالي 153 مليون يورو من ضريبة القيمة المضافة في إيطاليا خلال الفترة من 2013 إلى 2019 ، وفقا لتحقيق أجرته الشرطة المالية في منطقة ليغوريا الشمالية الغربية.



وقد تكون الشركة أصدرت فواتير بدون ضريبة القيمة المضافة عبر آلية "الاحتساب العكسي" حتى في الحالات التي لا يوجد بها رمز ضريبة القيمة المضافة لمنشأة الإقامة.



نتيجة لذلك ، لم يتم الإعلان عن ضريبة القيمة المضافة أو دفعها في إيطاليا.



يعتقد المحققون أن Booking.com حصلت على 700 مليون يورو من أكثر من 800000 معاملة بين عامي 2013 و 2019. (أنسامد).



