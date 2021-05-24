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مكافحة الاحتكار الإيطالية:تغريم "ريان إير" 4.2 مليون يورو
فشلت شركة الطيران في تعويض العملاء عن الرحلات الملغاة
    (أنسامد) - مايو 24 - روما - قالت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية ، الإثنين ، إنها فرضت غرامة قدرها 4.2 مليون يورو على شركة رايان إير Ryanair بسبب ممارساتها التجارية غير السليمة.

    وأضافت إن شركة الطيران فشلت في تعويض العملاء عن تكلفة الرحلات الملغاة بعد 3 يونيو 2020 ، عندما تم تخفيف قيود السفر بعد الموجة الأولى من حالة الطوارئ COVID-19.

    وغرمت السلطات EasyJet إيزي جيت 2.8 مليون يورو و Volotea فولوتيا 1.4 مليون في حالات مماثلة في الأيام الأخيرة. (أنسامد).

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