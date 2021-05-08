بنك " مونتي دي باشي دي سيينا " يحقق 119 مليون يوروأرباحا

(أنسامد) - مايو 8 - روما - سجل بنك مونتي دي باشي دي سيينا Monte dei Paschi di Siena (MPS) ، رابع أكبر بنك في إيطاليا ، يوم الخميس أرباحا في الربع الأول من العام بلغت 119 مليون يورو مقارنة بخسارة 239 مليون يورو في الربع نفسه من العام الماضي.



وقال بنك توسكان إن وضعه الرأسمالي كان أقوى من ذلك المقدّر في خطته الرأسمالية ، "برأس مال فائض ، على مستوى المستوى الأول ، يزيد عن 0.7 مليار يورو فيما يتعلق بعجز 0.3 مليار متوقع في الخطة".



وأشار أن صافي نتيجة التشغيل البالغة 203 ملايين يورو ، بزيادة 26 عن الربع الأخير من العام الماضي ، "هي أعلى نتيجة ربع سنوية في السنوات الثلاث الماضية".



يعتبر Monte dei Paschi di Siena (MPS) أقدم بنك في العالم ، تأسس كوسيط رهن في عام 1472 ، تعرض MPS للمتاعب في السنوات الأخيرة وكان لديه عمليتا إنقاذ حكوميتان ، أحدهما في عام 2013 والآخر في عام 2017. (أنسامد).



