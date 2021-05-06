Stellantis تحقق نتائج قوية في الربع الأول

(أنسامد) - مايو 6 - روما - أعلنت شركة Stellantis يوم الأربعاء عن نتائج مالية قوية للفترة من يناير إلى مارس ، وهي الربع الأول لشركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية والفرنسية بعد اندماج PSA و FCA.



وقالت إن صافي إيراداتها بلغ 34.3 مليار يورو ، أو 37 مليارا على أساس شكلي ، بزيادة 14٪.



وأبلغت عن شحنات موحدة من 1،477،000 وحدة ، أو 1،567،000 وحدة على أساس شكلي ، بزيادة 11٪.



قال المدير المالي ريتشارد بالمر: "في ربعنا الأول منذ الاندماج ، سجلت Stellantis إيرادات قوية للربع الأول من عام 2021 مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية التي أدت إلى زيادة الأحجام والأسعار الإيجابية وتحسين مزيج المنتجات ، على الرغم من الرياح المعاكسة من أزمة أشباه الموصلات العالمية". (أنسامد).



