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Stellantis تحقق نتائج قوية في الربع الأول
بلغت الإيرادات 37 مليار يورو بزيادة 14٪.
    (أنسامد) - مايو 6 - روما - أعلنت شركة Stellantis يوم الأربعاء عن نتائج مالية قوية للفترة من يناير إلى مارس ، وهي الربع الأول لشركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية والفرنسية بعد اندماج PSA و FCA.

    وقالت إن صافي إيراداتها بلغ 34.3 مليار يورو ، أو 37 مليارا على أساس شكلي ، بزيادة 14٪.

    وأبلغت عن شحنات موحدة من 1،477،000 وحدة ، أو 1،567،000 وحدة على أساس شكلي ، بزيادة 11٪.

    قال المدير المالي ريتشارد بالمر: "في ربعنا الأول منذ الاندماج ، سجلت Stellantis إيرادات قوية للربع الأول من عام 2021 مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية التي أدت إلى زيادة الأحجام والأسعار الإيجابية وتحسين مزيج المنتجات ، على الرغم من الرياح المعاكسة من أزمة أشباه الموصلات العالمية". (أنسامد).

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