Stellantis تحقق نتائج قوية في الربع الأول

(أنسامد) - مايو 6 - روما - أعلنت شركة Stellantis يوم الأربعاء
عن نتائج مالية قوية للفترة من يناير إلى مارس ، وهي الربع الأول
لشركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية والفرنسية بعد اندماج
PSA و FCA.
وقالت إن صافي إيراداتها بلغ 34.3 مليار يورو ، أو 37 مليارا على
أساس شكلي ، بزيادة 14٪.
وأبلغت عن شحنات موحدة من 1،477،000 وحدة ، أو 1،567،000 وحدة على
أساس شكلي ، بزيادة 11٪.
قال المدير المالي ريتشارد بالمر: "في ربعنا الأول منذ الاندماج ،
سجلت Stellantis إيرادات قوية للربع الأول من عام 2021 مع مجموعة
متنوعة من العلامات التجارية التي أدت إلى زيادة الأحجام والأسعار
الإيجابية وتحسين مزيج المنتجات ، على الرغم من الرياح المعاكسة من
أزمة أشباه الموصلات العالمية". (أنسامد).