ارتفاع أرباح Intesa Sanpaolo إلى1.52 مليار ا في الربع الأول

(أنسامد) - مايو 5 - روما - حقق أكبر بنك في إيطاليا ، Intesa Sanpaolo ، يوم الأربعاء ، أرباحا في الربع الأول بلغت 1.52 مليار يورو ، ارتفاعًا من 1.15 مليار في الربع نفسه من العام الماضي.



وقال إن النتائج أكدت قدرة البنك على "مواجهة تعقيد السياق الناجم عن وباء COVID-19 بشكل فعال وتتماشى تمامًا مع هدف تحقيق أرباح سنوية صافية تتجاوز 3.5 مليار يورو".



وأشار الرئيس التنفيذي كارلو ميسينا: "إن دور الزخم القوي نحو التعافي في النمو الذي ستتمكن Intesa Sanapaolo من لعبه يعتمد على مستويات الكفاءة والربحية والصلابة التي تضعنا في قمة هذا القطاع في أوروبا".



يعتبرIntesa أكبر بنك في إيطاليا من حيث إجمالي الأصول ويحتل المرتبة 27 في العالم.



تم تشكيله من خلال اندماج Banca Intesa و Sanpaolo IMI في عام 2007 ، ولكن له هوية مؤسسية تعود إلى تأسيسها الأول باسم Istituto Bancario San Paolo di Torino في عام 1583.



في عام 2020 ، خدم البنك ما يقرب من 14.6 مليون عميل في إيطاليا و 7.2 مليون عميل في شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال العديد من العلامات التجارية مثل CIB Bank و VÚB Banka و Bank of Alexandria.



في العام الماضي ، عززت إجمالي أصولها إلى أكثر من 833 مليار يورو من خلال الاستحواذ على بنك UBI. (أنسامد).



