دي مايو : ستساعد الشركات الإيطالية في إعادة بناء مطار بنغازي

(أنسامد) - أبريل 28 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي
دي مايو " منذ اجتماعي الأخير مع وزيرة الخارجية الليبية ، برز
احتمال إشراك الشركات والكفاءات الإيطالية في إعادة إعمار مطار
بنغازي ".
وقال دي مايو مجددا ، في ليبيا خلال الأشهر القليلة المقبلة ′ سيتم
إنجاز المشروع الإيطالي للطريق الساحلي الشرقي السريع الذي سيعبر
البلاد من تونس إلى الحدود المصرية. في ليبيا في الأشهر القليلة
المقبلة "
وأشار دي مايو مجددا ، في رده على سؤال حول ليبيا ، ′ سيتم استئناف
مشاريع البنية التحتية للمطارات ، خاصة مطار طرابلس الدولي ، بفضل
تحقيقات شركة Enav بالفعل وفتح خطابات الاعتماد في تحالف
إينيسAeneas
وأضاف أنه بعد الاجتماع مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منجوش في
روما قبل أيام قليلة ، بدأت زيارة رئيس الوزراء الليبي الدبيبة
بالفعل إلى روما ، وأضاف نعتزم خلالها عقد منتدى أعمال الشركات
الإيطالية تعمل على زيادة فرصنا في التعاون الاقتصادي ".
جاءت تصريحات وزير الخارجية لويجي دي مايو هذه خلال فترة استفسار
في مجلس النواب . (أنسامد).