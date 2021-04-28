دي مايو : ستساعد الشركات الإيطالية في إعادة بناء مطار بنغازي

(أنسامد) - أبريل 28 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو " منذ اجتماعي الأخير مع وزيرة الخارجية الليبية ، برز احتمال إشراك الشركات والكفاءات الإيطالية في إعادة إعمار مطار بنغازي ".



وقال دي مايو مجددا ، في ليبيا خلال الأشهر القليلة المقبلة ′ سيتم إنجاز المشروع الإيطالي للطريق الساحلي الشرقي السريع الذي سيعبر البلاد من تونس إلى الحدود المصرية. في ليبيا في الأشهر القليلة المقبلة " وأشار دي مايو مجددا ، في رده على سؤال حول ليبيا ، ′ سيتم استئناف مشاريع البنية التحتية للمطارات ، خاصة مطار طرابلس الدولي ، بفضل تحقيقات شركة Enav بالفعل وفتح خطابات الاعتماد في تحالف إينيسAeneas وأضاف أنه بعد الاجتماع مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منجوش في روما قبل أيام قليلة ، بدأت زيارة رئيس الوزراء الليبي الدبيبة بالفعل إلى روما ، وأضاف نعتزم خلالها عقد منتدى أعمال الشركات الإيطالية تعمل على زيادة فرصنا في التعاون الاقتصادي ".



جاءت تصريحات وزير الخارجية لويجي دي مايو هذه خلال فترة استفسار في مجلس النواب . (أنسامد).



