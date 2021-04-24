الحكومة تخصص 50 مليون لشركة أليطاليا لدفع الرواتب

(أنسامد) - أبريل 24 - روما - قالت مصادر إن حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي وافقت على سلفة قدرها 50 مليون يورو لشركة أليطاليا كجزء من مساعدات الإيرادات المفقودة في عام 2020 بسبب قيود COVID-19 من أجل تمكين شركة الطيران المضطربة من دفع رواتب العمال لشهر أبريل.



تريد الحكومة إعادة هيكلة شركة الطيران ، من خلال إطلاق شركة ITA الجديدة التي تسيطر عليها الدولة. وفقا للخطة ، ستحصل ITA على أموال من الدولة لشراء العديد من أصول أليطاليا وستوظف حوالي 11000 من عمالها.



لكن النقاشات بين روما وبروكسل بشأن كيفية السماح للمضي قدماً في نفس الوقت الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي ثبت أنها صعبة.



طلبت المفوضية الأوروبية من ITA إظهار أنه سيكون هناك "انقطاع" ، ويقال إنه يطلب إسقاط اسم أليطاليا وإطلاق العديد من فتحات الناقل في مطار لينيت في ميلانو.



السلفة البالغة 50 مليون يورو هي جزء من 350 مليون يورو تم تخصيصها لـ Alitalia للمساعدة في تغطية خسائر عام 2020 ، والتي تم دفع 195 مليون منها بالفعل.



وقال المصدر إنه تم منحه الضوء الأخضر في مادة بالمرسوم الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء تحدد نظام قيود COVID-19 التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأسبوع المقبل. (أنسامد).



