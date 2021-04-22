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ايستات: زيادة التبادل التجاري مع مصر بنسبة 7،8% خلال 2020
    (أنسامد) - أبريل 22 - روما - رغم وباء كورونا وتداعيات الطوارئ المفروضة في دول العالم على حركة التجارة بين الدول، إلا أن التبادل التجاري بين إيطاليا ومصر شهد قفزة كبيرة خلال عام 2020، وهو ما أكدته بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاءات "إيستات".

    وسجل التبادل التجاري بين البلدين زيادة بنسبة 7،8% خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 4،68 مليار يورو، بحسب ما كشفه المعهد.

    ويرجع الفضل في هذه الزيادة على وجه الخصوص إلى ارتفاع الصادرات الإيطالية، والتي زادت بمقدار الثلث تقريبا مقارنة بعام 2019، لتتجاوز مرة أخرى عتبة 3 مليارات يورو، التي تم الوصول إليها منذ عام 2016.

    وبلغت الصادرات الإيطالية 3،08 مليار يورو، أي بزيادة 27%، في حين انخفضت الواردات الإيطالية من مصر بنسبة 16،8%، لتصل إلى 1،6 مليار يورو، الأمر الذي يعني أن الميزان التجاري لصالح إيطاليا، بفارق 1،47 مليار يورو. (أنسامد).

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