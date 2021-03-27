شركة "إ يني " تتفاوض في قضية فساد مزعومة في الكونغو

(أنسامد) - مارس 27 - روما - تفاوضت شركة "إ يني في قضية فساد مزعومة في الكونغو ودفعت 11 مليون دولار كتعويض. في صفقة الإقرار بالذنب ، خفض المدعون من تهمة الفساد الدولي إلى إغراء لا داعي له.



تم تغريم شركة النفط العملاقة 800 ألف يورو في صفقة مع النيابة العامة.



وقالت إيني إنها سعيدة لأن الحكم أكد عدم وجود جريمة الفساد.



تتعلق القضية بمدفوعات تمت في الكونغو خلال الفترة 2009-2014.



لطالما نفت إيني ارتكاب أي مخالفات (أنسامد).



