وكالة موديز ترفع توقعات البنوك الإيطالية من سلبية إلى مستقرة

(أنسامد) - مارس 25 - روما - رفعت وكالة موديز يوم الخميس توقعات البنوك الإيطالية من سلبية إلى مستقرة قائلة إن الاقتصاد سيبدأ في تحقيق مكاسب هذا العام بعد الانكماش القوي بسبب COVID-19 العام الماضي.



وقالت وكالة التصنيف إن القطاع المصرفي الإيطالي سيستفيد من مخصصات أقل للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بشأن الخسائر على القروض فيما يتعلق بالعام الماضي ، على الرغم من أن التعديلات ستظل مرتفعة.



وأضافت إن القروض التي تنطوي على مشاكل سترتفع ، خاصة بعد انتهاء الحظر المفروض بسبب كوفيد.



ومع ذلك ، فإن استمرار الدعم الحكومي في شكل قروض مضمونة ، إلى جانب استمرار التخلي عن القروض المتعثرة (NPLs) ، سيعوض جزئيا عن تدهور جودة الأصول. (أنسامد).



