وكالة موديز ترفع توقعات البنوك الإيطالية من سلبية إلى مستقرة

(أنسامد) - مارس 25 - روما - رفعت وكالة موديز يوم الخميس
توقعات البنوك الإيطالية من سلبية إلى مستقرة قائلة إن الاقتصاد
سيبدأ في تحقيق مكاسب هذا العام بعد الانكماش القوي بسبب COVID-19
العام الماضي.
وقالت وكالة التصنيف إن القطاع المصرفي الإيطالي سيستفيد من مخصصات
أقل للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بشأن الخسائر
على القروض فيما يتعلق بالعام الماضي ، على الرغم من أن التعديلات
ستظل مرتفعة.
وأضافت إن القروض التي تنطوي على مشاكل سترتفع ، خاصة بعد انتهاء
الحظر المفروض بسبب كوفيد.
ومع ذلك ، فإن استمرار الدعم الحكومي في شكل قروض مضمونة ، إلى
جانب استمرار التخلي عن القروض المتعثرة (NPLs) ، سيعوض جزئيا عن
تدهور جودة الأصول. (أنسامد).