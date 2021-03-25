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وكالة موديز ترفع توقعات البنوك الإيطالية من سلبية إلى مستقرة
    (أنسامد) - مارس 25 - روما - رفعت وكالة موديز يوم الخميس توقعات البنوك الإيطالية من سلبية إلى مستقرة قائلة إن الاقتصاد سيبدأ في تحقيق مكاسب هذا العام بعد الانكماش القوي بسبب COVID-19 العام الماضي.

    وقالت وكالة التصنيف إن القطاع المصرفي الإيطالي سيستفيد من مخصصات أقل للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بشأن الخسائر على القروض فيما يتعلق بالعام الماضي ، على الرغم من أن التعديلات ستظل مرتفعة.

    وأضافت إن القروض التي تنطوي على مشاكل سترتفع ، خاصة بعد انتهاء الحظر المفروض بسبب كوفيد.

    ومع ذلك ، فإن استمرار الدعم الحكومي في شكل قروض مضمونة ، إلى جانب استمرار التخلي عن القروض المتعثرة (NPLs) ، سيعوض جزئيا عن تدهور جودة الأصول. (أنسامد).

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