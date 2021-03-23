11 شركة إيطالية تشارك في معرض قطر الزراعي والبيئي في الدوحة

(أنسامد) - مارس 23 - روما - تشارك 11 شركة إيطالية في معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي 2021 "أغريتك- أنفيروتك"، الذي تنظمه وزارة البيئة القطرية في مركز الدوحة للمعرض والمؤتمرات.



واستطاعت السفارة الإيطالية في الدوحة ومكتب وكالة التجارة الإيطالية، تنظيم جناحا خاصا للشركات الإيطالية، في هذا المعرض الذي سيستمر حتى 27 مارس الجاري.



وعلى الرغم من عدم تمكن الشركات الإيطالية من الحضور في المعرض جراء قيود السفر التي فرضتها الإجراءات الطارئة ضد فيروس كورونا، إلا أن الجناح يوفر مساحة مادية وأيضا افتراضية للشركات لعرض أعمالها وأنشطتها، وهو ما استغلته 11 شركة إيطالية التي تواصل المشاركة في المعرض حتى الآن. (أنسامد).



