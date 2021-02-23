ايطاليا:"دازن" تعرض 840 مليون يورو لبث الدوري الإيطالي

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - عرضت خدمة البث "دازن" على الدوري الإيطالي "سيري أيه" 840 مليون يورو في الموسم، في حين أعلنت شركة الاتصالات تقديم دعم بـ 40% من العرض.



وبينت "تيم" أنها ستوفر 340 مليون يورو في العام ضمن اتفاقي توزيع المحتوى، وفق وكالة "بلومبرج" الإخبارية، نقلا عن أشخاص مطلعين.



وترتكز خطة أعمال شركة البث المباشر "دازن" على اتفاقية توزيع رئيسية مع شريك رائد في الصناعة والذي سيوفر مزيدا من الدعم من وجهة نظر مالية أيضا. وبحسب "بلومبرج"، فقد أرسلت دازن خطابا سريا إلى الدوري الإيطالي في 8 فبراير لتقديم عرضها، وذلك لتوجيه رسالة تهدف إلى طمأنة بعض رؤساء أندية الدوري.



ورغم أن الخطاب لا يذكر أن الشريك هو شركة "تيم"، إلا أن أشخاص مطلعين على الملف أكدوا لـ "بلومبرج" أن "تيم" هي الكيان الذي أشارت إليه دازن في الوثيقة باسم "شريك التوزيع الرئيسي".



(أنسامد).



