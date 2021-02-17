25 مليون دولار استثمارات إيطالية بمحطة غاز في جنوب القاهرة

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - تتجه شركة توربدن "Turboden" الإيطالية إلى الاستثمار فى مصر والتعاون مع شركة سيمينس أنيرجى Siemens Energy، وشركة جاسكو المصرية، فى مشروع تطوير محطة ضغط غاز عالية الكفاءة، فى دهشور، والذى سيكون الأول من نوعه فى العالم، حيث يساهم فى إزالة الكربون.



وأشارت صحيفة "جورنال دى بريسكا" الإيطالية إلى أن شركة Siemens Energy التابعة لمجموعة ميتسوبيشى Mitsubishi للصناعات الثقيلة قدمت طلبا بـ25 مليون دولار لتصبح المورد الأكبر لنظام أو أر سى Orc عالى الحرارة، والذى يقترن بضواغط محرك كهربائي سعة 20 ميجاواط (EMD) ، وقادر على زيادة كفاءة محطة ضغط الغاز جاسكو في دهشور (Gcs) بشكل كبير.



ومن ناحية آخرى، قامت الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) إحدي شركات قطاع البترول بالتوقيع علي عقد توريد وحدات ضواغط دهشور 5 ، 6 مع إحدي الشركات الاسبانية.



يأتى ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد وحرص وزارة البترول والثروة المعدنية علي الوفاء باحتياجات محافظات جنوب الصعيد من الغاز الطبيعي لتلبية الأحمال المتزايدة في المنازل والكهرباء والأنشطة الصناعية وكذلك احتياجات شركة أسيوط الوطنية للتكرير (انوبك).



ويستخدم المشروع احدث التكنولوجيات العالمية في إسترجاع الطاقة المهدرة الخارجة من التوربينات الغازية وتحويلها الي كهرباء من خلال وحدات organic rankine cycle.



ويتم تمويل المشروع من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كأحد مشروعات رفع كفاءة الطاقة التي تنفذها الوزارة من خلال شركتي إيجاس وجاسكو.



يذكر أن الشـبكة القوميـة للغازات الطبيعيـة تساهم فـى زيادة استخدام الغاز الطبيعـى فـى كافة القطاعات، ويتــم التحكـم فــى الشـبكة باستخدام أحـدث التكنولوجيـا العالميـة بنظـام SCADA الـذى يمثـل الجهـاز العصبـى لمراقبـة الشـبكة القوميـة، للغـاز مــن خـلال المركـز القومـى للتحكـم بالشبكة بالتجمع الخامس NATA.



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