شركة ليوناردو: منصة تدريب على الأمن السيبراني في قطر

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - ستوفر شركة ليوناردو Leonardo
لقطر نظام تدريب واختبار وتدريب في مجال الإنترنت. الشركة ،
المعروفة سابقا بإسم "فينميكانيكا Finmeccanica ، هي المجموعة
الثانية الصناعية الإيطالية ، وإحدى الشركات العالمية الرائدة في
تصنيع طائرات الهليكوبتر المدنية وإحدى المجموعات الدولية الرئيسية
في قطاع الطيران والفضاء.
في ملاحظة ، كشفت شركة ليوناردو أنه "تم اختيار الشركة من قبل معهد
قطر لبحوث الحوسبة لتوفير نطاق إلكتروني ونظام تدريب لتدريب
المشغلين وتقييم مرونة البنية التحتية للهجمات السيبرانية".
واشار أن العقد ، "الموقع مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية
المجتمع - المنظمة التي ينتمي إليها معهد أبحاث الكمبيوتر QCRI -
جزء من اتفاقيات التعاون الأخيرة بين إيطاليا وقطر". (أنسامد).