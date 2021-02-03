شركة ليوناردو: منصة تدريب على الأمن السيبراني في قطر

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - ستوفر شركة ليوناردو Leonardo لقطر نظام تدريب واختبار وتدريب في مجال الإنترنت. الشركة ، المعروفة سابقا بإسم "فينميكانيكا Finmeccanica ، هي المجموعة الثانية الصناعية الإيطالية ، وإحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع طائرات الهليكوبتر المدنية وإحدى المجموعات الدولية الرئيسية في قطاع الطيران والفضاء.



في ملاحظة ، كشفت شركة ليوناردو أنه "تم اختيار الشركة من قبل معهد قطر لبحوث الحوسبة لتوفير نطاق إلكتروني ونظام تدريب لتدريب المشغلين وتقييم مرونة البنية التحتية للهجمات السيبرانية".



واشار أن العقد ، "الموقع مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع - المنظمة التي ينتمي إليها معهد أبحاث الكمبيوتر QCRI - جزء من اتفاقيات التعاون الأخيرة بين إيطاليا وقطر". (أنسامد).



