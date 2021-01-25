اليورو يتراجع بفعل التوترات السياسية فى إيطاليا

(أنسامد) - يناير 25 - روما - تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل التوترات السياسية فى إيطاليا "ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو".



تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.2148$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2167 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2183$.



أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.2190$ ، بفضل المعنويات القوية وإقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية. (أنسامد).



