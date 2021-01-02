تراجع زوار المتحف المصري بنسبة 70٪ ،ازدهار المحتوى الافترا

أنسامد - 2 يناير /كانون الثاني - إنخفض عدد الزوار بنسبة تزيد على 70٪ في متحف تورينو المصري خلال 185 يوما مفتوحا حيث تم إغلاق المتحف لمدة 180 يوما بسبب وباء فيروس كورونا. ومع ذلك ، فقد زاد النشاط عبر الإنترنت بشكل كبير مع ما يقرب من 568000 مستخدم جديد على الموقع والنمو على وسائل التواصل الاجتماعي - بزيادة 38 ٪ على انستجرام و 1345 على يوتيوب.



وأضاف المتحف بشكل عام ، أغلقت المؤسسة وعام 2020 صعبا للثقافة مع 241،139 زائرا.



وقالت إيفيلينا كريستيلين ، رئيسة المتحف المصري: '' بفضل دعم الجميع ، نحن مستعدون لإعادة التشغيل والترحيب بالجمهور في أسرع وقت ممكن في غرفنا خلال عام 2021 الذي نأمل أن يمثل بداية جديدة حقًا ''.



قال مدير المتحف كريستيان جريكو: '' بفضل تطوير مشاريع المعارض الجديدة ، نحن مستعدون لدمج الجولة وسنكون قادرين على تقديم أشياء جديدة محفزة لأولئك الذين سيزورون أخيرًا شخصيا حتى يتمكن المتحف من القيام بذلك. حقًا مرة أخرى في منزل الجميع ''.



تم تعويض الانخفاض في الزيارات بالنجاح المسجل على الإنترنت.



على سبيل المثال ، تمت مشاهدة مبادرة "Le passeggiate del direttore" (مناحي المخرج) في نسختها الرقمية من قبل أكثر من مليون و 170.000 مستخدم.



