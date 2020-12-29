انخفاض عدد الشركات والمتاجر في إيطاليا بنسبة 11% في 2020

أنسامد - 29 ديسمبر/ كانون الأول - جراء انخفاض الاستهلاك المسجل في البلاد بنسبة 10،8%، وفقدان عوائد مالية وصلت إلى 120 مليار يورو بالمقارنة بـ 2019، شهد 2020 توقف نشاط 390 ألف شركة ومتاجر ليست غذائية، بينما تم افتتاح 85 ألف شركة ومتجر جديد.



ووفقا للأرقام فقد انخفاض عدد الشركات في هذه القطاعات غير الغذائية سجل ما يقرب من 305 ألف شركة، أي ما يعادل تراجع بنسبة 11،3%.



كشف اتحاد الشركات التجارية في إيطاليا "، أن وباء كورونا حرم إيطاليا من 240 ألف شركة ومتجر خلال عام 2020.



وبحسب دراسة أجراها الاتحاد، أن 225 ألف شركة ومتجر خرجت من السوق الإيطالي بسبب التبعات التي خلفها وباء كورونا، بينما حرم الفيروس إيطاليا من ظهور 25 ألف شركة أخرى، وفقا للمعدل السنوي للزيادات في الشركات في إيطاليا.



وجاء إغلاق الشركات الأكبر في قطاع البضائع، حيث انخفض عدد الشركات بنسبة 13،8% بالمقارنة بعام 2019، بينما جاء خلفها القطاع التجاري انخفضت بنسبة 8،3%.



وفيما يتعلق بالقطاع التجاري، فإن الشركات والمتاجر العاملة في الملابس والأحذية سجلت الأكثر إغلاقا، بنسبة 17،8%، وجاء خلفهما الباعة المتجولون بانخفاض 11،8%، ومحطات الوقود 10،1%.



أما في قطاع الخدمات، فقد جاءت وكالات السفر على رأس القطاعات المتعثرة، بنسبة إغلاق تخطت 21،7%، تلتها المقاهي والمطاعم 14،4%، ثم شركات المواصلات بنسبة 14،2%.



