الموفوضية الأوروبية توافق على اندماج بيجو وفيات كرايسلر

نسامد - 22 ديسمبر / كانون الأول - أعلنت المفوضية الأوروبية أنها وافقت على اندماج شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية Fiat Chrysler Automobiles (FCA) وبيجو الفرنسية (PSA).



وتأتي الموافقة بعد تحقيق معمق قامت فيه الهيئة بجمع المعلومات وردود الفعل علمنافسين وعملاء الشركات المندمجة.



سلط هذا التحقيق الضوء على مخاوف من أن الاندماج قد يضر بالمنافسة في سوق المركبات التجارية الخفيفة الصغيرة ، لذا فإن الموافقة مشروطة بالامتثال الكامل لحزمة الالتزامات التي تقدمها الشركات ، بما في ذلك العلاجات المتعلقة بهذا القطاع.



قالت مفوضة المنافسة الأوروبية مارغريت فيستاجر: "إن الوصول إلى سوق تنافسي للشاحنات الصغيرة التجارية مهم للعديد من الشركات التي تعمل لحسابها الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء أوروبا".



"يمكننا الموافقة على اندماج شركتي Fiat Chrysler و Peugeot SA لأن التزاماتهما ستسهل الدخول والتوسع في السوق للشاحنات التجارية الصغيرة.



"في الأسواق الأخرى التي ينشط فيها مصنعا السيارات حاليًا ، ستظل المنافسة قوية بعد