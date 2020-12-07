ايطاليا-اقتصاد:مونكلير تستحوذ علي ستون ايلاند

انسامد - 7 ديسمبر - كانون الاول - استحوذت شركة مونكلير على شركة انتاج الملابس الرياضية التي تمتلك العلامة التجارية ستون ايلاند. هذا وقدوافق مجلس إدارة مونكلير بالإجماع على مشروع دمج شركة الملابس الرياضية.



تنص الاتفاقية على أن استحواذ مونكلير على الاستثمار في الأسهم و الذي سيتم على أساس القيمة المعادلة المحددة من قبل الأطراف بإجمالي 1.15 مليار يورو محسوبة على 100٪ من رأس المال.



سيتم دفع مقابل شراءالأسهم نقدًا بواسطة مونكلير ... ومن المتوقع أيضًا أن ينضم كارلو ريفيتي ، بعد تنفيذ الصفقة ، إلى مجلس إدارة مونكلير.



يقول الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مونكلير، ريمو رافيني: "لقد عملت دائمًا على بناء علامة تجارية قوية ، حيث كان التفرد والتقارب مع المستهلك حجر الزاوية الرئيسي للتطوير يتجاوز الموضة والمؤتمرات".



يقول كارلو ريفيتي ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ستون آيلاند: "لقد قررت أنا وريمو توحيد الجهود ورؤيتنا لمواجهة التحديات التي تنتظرنا معًا في مجال الموضة.



