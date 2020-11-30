تغريم "آبل" 10 ملايين بسبب ادعاءات "مضللة" بشأن مقاومة الماء

أنسامد - 30 نوفمبر / تشرين الثاني - قالت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية يوم الاثنين إنها فرضت غرامة قدرها 10 ملايين يورو على شركة آبل لتقديمها ادعاءات مضللة حول مقاومة العديد من طرازات iPhone للماء.



وقالت إن الرسائل الترويجية التي زعم فيها أن الهواتف كانت مقاومة للماء لعمق يصل إلى أربعة أمتار لمدة 30 دقيقة ترقى إلى ممارسات تجارية غير ملائمة.



كما أشارت الهيئة إلى فشل الشركة في تقديم المساعدة للمستخدمين الذين تضررت هواتفهم الذكية بسبب التعرض للمياه.



يقول موقع Apple على الويب إن مقاومة الماء لأجهزة iPhone ليست خاصية دائمة وقد تتضاءل بمرور الوقت وينصح المستخدمين بعدم .الاستحمام أو السباحة مع هواتفهم