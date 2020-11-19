ايطاليا-ميكروسوفت :العمل عن بعد انتاجية اكثر وابتكار اقل

انسامد - 19 نوفمبر - تشرين الثاني - اجرت شركة ميكروسوفت دراسة جديدة على أكثر من 600 مدير وموظف في شركات إيطالية كبيرة حول العمل عن بعد والتي اكدت ان هذا النوع من العمل يجعلك أكثر إنتاجية الا انه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في معدل الابتكار. يسلط البحث الضوء أيضًا على طفرة في العمل الذكي ، تم تبنيها هذا العام من قبل 77٪ من الشركات الإيطالية مقابل 15٪ في عام 2019 ، وتشير التوقعات إلى أن 66٪ من الموظفين سيستمرون في العمل عن بُعد على الأقل يومًا واحدًا في الأسبوع حتى بعد الوباء. في هذا "الوضع الطبيعي الجديد" ، سجل قادة الأعمال فوائد من حيث الإنتاجية والكفاءة: وجد 87٪ من المشاركين ، في الواقع ، إنتاجية تساوي أو تزيد عن ما قبل الإغلاق و 71٪ مقتنعون بأن تؤدي طرق العمل "المختلطة" الجديدة إلى تحقيق وفورات كبيرة من حيث التكاليف. وتشير الدراسة الي ان صعوبة البقاء على اتصال مع الفريق مما يؤثر على القدرة على مشاركة الأفكار الجديدة والابتكار". هذا العام ، انخفضت نسبة المديرين الذين يعتقدون أن شركاتهم تمتلك ثقافة ابتكارية إلى 30٪ ، مقارنة بـ 40٪ في عام 2019. وبالمثل ، تم رصد انخفاض أيضًا في تصور ابتكار المنتجات والخدمات ، وهو ما فقد ارتفعت من 56٪ في 2019 إلى 47٪ في 2020.



