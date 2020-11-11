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شراكة بين وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية وبنك الكويت الوطني
    palazzo sace Simest

    روما / دبي ، 11 نوفمبر 2020 - وقعت وكالة ائتمان الصادرات الايطالية مذكرة تفاهم مع بنك الكويت الوطني ، البنك الرائد في الشرق الأوسط ، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين إيطاليا والكويت.

    ووقع الاتفاقية كل من بيير فرانشيسكو لاتيني ، الرئيس التنفيذي للوكالة الايطالية ، وصلاح الفليج ، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ، بحضور السفير الإيطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي ، وميشال رون ، الرئيس التنفيذي الدولي للوكالة.

    من خلال المذكرة ، يعمل البنك و الوكالة على تعزيز خطة التعاون وتبادل المعلومات ، والالتزام باستكشاف الحلول التأمينية والمالية للمساعدة في تنفيذ مشاريع التصديرو التمويل ذات الاهتمام المشترك ، والتي تشمل الشركات الإيطالية. كل ذلك مع التركيز بشكل خاص على عمليات التمويل صديقئةالبيئة ومشاريع التنمية المستدامة.

    كما اتفقت الوكالة والبنك على تعميق الفرص لبدء برامج التدريب وبناء القدرات ، وتعزيز تجربة الوكالة الايطالية في مجالات الاستشارات القانونية والتقنية.

    تتلاءم الاتفاقية مع شراكة وتعاون موحدين بالفعل ، كما يتضح من عملية تسويق مع شركة البترول الوطنية الكويتية ، الشركة الرئيسية للمنتجات البترولية الكويتية ، والتي خصصت تمويلًا قدره 625 مليون دولار ، بفضله تشارك أكثر من 200 شركة إيطالية. تشارك في مجال مطابقة الأعمال التي تروج لها الوكالة الايطالية .

    من خلال هذا التوقيع ، تجدد الوكالة الايطالية التزامها بإجراء حوار نشط بين البلدين وتعزز خبرتها في الأسواق الدولية ، مما يساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي.

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