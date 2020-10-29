فيات كرايسلر تسجل 1.2 مليار أرباح في الربع الثالث

أنسامد - 29 أكتوبر / تشرين الأول - سجلت شركة فيات كرايسلر للسيارات FCA يوم الأربعاء صافي ربح قدره 1.2 مليار يورو في الربع الثالث من العام بفضل المبيعات القوية في الولايات المتحدة.



وارتفعت أرباحها المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب إلى رقم قياسي بلغ 2.3 مليار يورو في الربع الأول.



وقالت إنه بدون صدمة COVID ، كانت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب بين 3 و 3.5 مليار.



وانخفضت الأرباح بنسبة 9٪ في الربع.



ارتفعت مبيعات مازيراتي بنسبة 7٪.



قال الرئيس التنفيذي مايك مانلي إن المجموعة ستكون أقوى بعد اندماجها مع PSA ، المخطط له أن يكتمل العام المقبل.



قالت FCA و PSA في وقت سابق إنهما تتخذان خطوات مستمرة نحو اندماجهما ، وسيتم منح الموافقة بحلول مارس.



وقالت PSA إنه كان هناك تقدم مستمر نحو حفل الزفاف مع FCA.



قال موقع FCA على الإنترنت: FCA تعلن عن نتائج قياسية للمجموعة وأمريكا الشمالية ، مع أرباح معدلة للربع الثالث بقيمة 2.3 مليار يورو و 2.5 مليار يورو وهوامش 8.8٪ و 13.8٪ على التوالي. صافي الربح 1.2 مليار يورو وصافي الربح المعدل 1.5 مليار يورو ، مع التدفقات النقدية الصناعية الحرة 6.7 مليار يورو.



