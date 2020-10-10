يورونكست تشتري البورصة الإيطالية مقابل 4.325 مليار يورو

أنسامد - 10 أكتوبر / تشرين الأول - قالت بورصة الأسهم الأوروبية "يورونكست" يوم أمس الجمعة إنها توصلت إلى اتفاق مع بورصة لندن لشراء البورصة الإيطالية مقابل 4.325 مليار يورو.



وقالت يورونكست في بيان إن العملية تجري بدعم من بنكي "كاسا ديبوزيتي إ بريستيتي " و "إنتيزيا سانباولو " كمستثمرين استراتيجيين ، مع التزام طويل الأجل لدعم نمو بورصة إيطاليا، لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق رأس المال ولدعم طموحات نمو يورونكست ".



وأضافت أن الصفقة ستؤدي إلى "إيجاد اللاعب الرائد في البنية التحتية لأسواق رأس المال الأوروبية ، وتعزيز ريادة يورونكست في الأسهم النقدية الأوروبية ، مع إضافة قدرات كبيرة في تداول الدخل الثابت وزيادة أنشطة ما بعد التداول مع شركة مملوكة بالكامل ومتعددة الأطراف ".



