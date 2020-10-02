انخفاض طفيف في معدل البطالة في ايطاليا

أنسامد- 2 أكتوبر/ تشرين الأول - انخفض معدل البطالة بشكل طفيف في ايطاليا في شهر أغسطس الماضي ليسجل 9.7%، ليتراجع بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بشهر يوليو، وفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات).



وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى انخفاض عدد الباحثين عن عمل في شهر يوليو بمقدار 0.9%، منوها أن هذا الانخفاض كان بين النساء والرجال الأكثر من 25 عامًا.



وواصل معدل البطالة ارتفاعه بين الشباب، حيث سجل 32.1% في شهر اغسطس في الفئة العمرية التي تتراوح بين 15-24 عاما، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مقارنة بشهر يوليو.



