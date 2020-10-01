إيستات:التضخم الإيطالي سلبيا للشهر الخامس على التوالي

أنسامد - الأول من أكتوبر / تشرين الأول - ظل التضخم الإيطالي سلبيا للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر ، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي في سبتمبر ، كما هو الحال في أغسطس ، حسبما ذكرت، وفقا لوكالة الإحصاء الوطنية " إيستات " في تقديراتها الأولية يوم الأربعاء.



وقالت وكالة الإحصاء إن الانخفاض على أساس شهري بلغ 0.6٪.



وإن اتجاه التضخم لا يزال يتأثر إلى حد كبير بأسعار الطاقة المنظمة ، بانخفاض 13.6٪ ، وانخفاض أسعار الطاقة غير المنظمة بنسبة 8.2٪ ، وانخفاض أسعار خدمات النقل بنسبة 1.6٪.



وأشارت إن ما يسمى بعربة التضخم للسلع المنزلية التي يتم شراؤها بشكل متكرر شهدت ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1.2٪ من 0.9٪ في أغسطس.



أظهرت أسعار الخدمات الترفيهية والثقافية والشخصية 0.4٪ في سبتمبر بعد ارتفاعها 0.1٪ في أغسطس.



أظهرت المواد الغذائية غير المصنعة مكاسب بنسبة 2.7٪ ، ارتفاعًا من 2.0٪.



وانخفض التضخم الأساسي ، باستثناء الطاقة والغذاء الطازج ، من 0.3٪ إلى 0.1٪.



