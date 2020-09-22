إيطاليا:تحالف بنكي بين إيليميتي وبانكا سيلا

أنسامد- 22 سبتمبر/أيلول - وقع بنك إيليمتي Illimity وبانكا سيلا اتفاقا من أجل إنشاء شركة محاصصة بنصيب متساو، متفرعة من شركة هايب Hype، وهي شركة تكنولوجيا مالية في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة، والتي تسيطر عليها مجموعة سيلا، عبر شركة فابريك.



ويهدف إنشاء الشركة الجديدة إلى دعم نمو ونتائج شركة هايب.



وبحسب بيان عن الاتفاق، فإن هذا التحالف هو أول عملية دمج صناعي في إيطاليا في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة، والتي تعد محركا لتطوير الخدمات المالية الرقيمة خارج القنوات المصرفية التقليدية.



ووفقا للاتفاق، فإن حصة إيليمتي في هايب تزيد إلى 50% من خلال اكتتاب في زيادة رأس المال المحجوز بمقدار 30 مليون يورو، والتي سيتم توفيرها من أجل دعم تطوير هايب، في المقابل، تمنح فابريك أسهم إلى إيليمتي في الإصدار الحديث، تعادل 7،5% من رأس مال البنك الذي أسسه كورادو باسيرا.



كما يتم التنازل إلى فابريك حق الحصول على 2،5% إضافية بواسطة إيليمتي في حالة تحقيق أهداف ربحية معينة في 2023 و2024، في الوقت الذي ستحصل مجموعة بانكا سيلا على 2،5% أيضا من إيليمتي في مقابل اكتتاب نقدي بزيادة 16،5 مليون، الأمر الذي يزيد من نصيب إيليمتي بنسبة 10%.



ومع دخول هايب في الخدمات المصرفية المفتوحة لإيليمتي، فإنها تستهدف زيادة زبائنها من 1،3 مليون في الوقت الحالي إلى 3 مليون في الأعوام القليلة المقبلة.



وتتوقع هايب تحقيق عوائد بقيمة 3،5 مليون في 2023 و17 مليون في 2025، مع زيادة عوائد إيلمتي من دخولها في الشركة من 10 مليون في 2023 إلى 20 مليون في 2025.

