مفوض إسرائيل في إكسبو دبي:اتفاق تاريخي بين الإمارات وإسرائيل

أنسامد- 25 أغسطس/آب - أكد مفوض الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو دبي"، العازار كوهين أن حضور الجناح الإسرائيلي في إكسبو دبي، الذي سيعقد في الفترة بين أكتوبر 2021 ونهاية مارس 2022، ساهم في التوصل لاتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، معربا عن رضاه بهذا الاتفاق التاريخي بين البلدين.



وخلال لقاء مع وكالة "أنسا"، أوضح كوهين أنه لا يشك في إن الدعوة الرسمية التي وجهت لإسرائيل من قبل السلطات الإماراتية للمشاركة في الحدث كانت مؤشر عما سيحدث بعدها، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا.



وتابع:" أظن أن حضورنا على الأرض منذ شهور ساهم إيجابيا على الطريق السياسي الموازي، حيث عزز هذا الحضور الرأي العام المحلي بأن إسرائيل تشكل جزء من العالم الذي سيمثله الإكسبو، وخاصة فرص التبادل المتاحة بين الأمتين.



ويتولى كوهين الإشراف على تنظيم الجناح الإسرائيلي في إكسبو دبي الذي كان مقررا أن يعقد في 2020، لكن تم تأجيله إلى نهاية العام المقبل بسبب وباء كورونا. وكان كوهين هو المفوض لأكسبو ميلان في 2015.



وتابع كوهين:" أمل الآن فقط أن التوقيع الرسمي للاتفاق يحدث في أقرب وقت ممكن وأن حقول تطبيقه تكون أوسع بأكبر قدر"، مشددا على أنه لا يشك أن الاتفاق هو قيمة مضافة للحضور الإسرائيلي في الإكسبو، والذي سيتيج مضاعفة وصول رجال الأعمال ومراكز البحث والثقافة والشركات الخاصة والشركات العامة والسياحية.



واستطرد كوهين بالقول أنه خلال شهور من هذه المبادرة، سيكون هناك تطبيق للاتفاق على أعلى المستويات المؤسسية بين البلدين من أجل إعطاء أقصى قدر من الوضوح للاتفاق نفسه.



وأكد كوهين الذي عاد إلى إسرائيل قادما من دبي، بعد 18 شهر قضاها هناك، أن كل الأشخاص الذين التقى بهم هناك أبدو سعادتهم وأملهم في بدء علاقات جديدة، مشيرا إلى أن موقف السلطات والشعب كان ودودا.



وقال كوهين:" شعرت أنا وفريقي بمشاعر الصداقة والرغبة من جابنهم لإعطاء معنى أكبر لمشاركتنا في الإكسبو"، مشيرا إلى أنه لم يواجه أي مشكلات تتعلق بالنظرة الأمنية، أو الدينية، إذ تمكن المتدينون من الفريق الصلاة مع الجالية اليهودية المحلية.



