إيطاليا: تراجع الشركات التي أنشأتها سيدات

أنسامد- 29 يوليو/تموز- تأثر قطاع الشركات بشدة من جائحة كورونا المستجد التي ضربت إيطاليا والعديد من دول العالم، وجاءت الشركات النسائية على رأس قائمة المتضررين.



وكشف تقرير نشره الاتحاد الإيطالي للغرفة التجارية والصناعية والحرفية والزراعية (Unioncamere)، خاص بريادة الأعمال النسائية، عن تراجع عدد شركات التي أسستها سيدات في إيطاليا خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 10678 شركة، بحسب أرقام تسجيل الشركات الجديدة.



ووفقا لهذه الأرقام فقد تراجعت الشركات التي تم تأسيسها بواسطة السيدات بنسبة 42،3% بمعدل سنوي، بالمقارنة بتراجع 35،2% للشركاتا لتي أنشأها الرجال في الفترة بين أبريل ويونيه.



أظهرت الاحصاءات أيضا، بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2019، تراجع الشركات التي يقودها سيدات بنسبة تفترب من 5000 شركة.



وبين التقرير أن هناك 1،340 مليون شركة نسائية في إيطاليا، أي ما يعادل 22% من إجمالي الشركات في البلد، مشيرا إلى أن هذه الشركات النسائية كانت في مستويات متقدمة خلال الخمس سنوات الأخيرة، الامر الذي حفز اللجوء إلى القيادات النسائية للشركات، لدرجة أن كل 3 من أربع شركات جديدة في إيطاليا كانت تضم سيدة في قيادتها.



الخمس سنوات الأخيرة شهدت أيضا نمو حجم الشركات النسائية بإيقاع أسرع بكثير من الشركات التي يقودها ويؤسسها رجال، بنسبة +2،9% نمو للسيدات مقابل +0،3% للرجال.



وفيما يتعلق بالقيمة المطلقة، فقد نمت الشركات النسائية ثلاث أضعاف شركات الرجال، بواقع أرقام +38080 للسيدات و+12704 للرجال. هذا النمو تزامن مع مساهمة الشركات النسائية بنسبة 75% في الزيادة الإجمالية لجميع الشركات في إيطاليا، أي بمعدل +50784 وحدة.



