موسم الخصومات..إنفاق الأسر الإيطالية قد يتراجع للنصف

أنسامد- 28 يوليو/تموز - تأثرت الخصومات المطروحة خلال موسم الصيف بالعمل الذكي الذي أفرغ وسط المدن، وتسبب في تسريح مؤقت للعمالة، وهو الأمور التي ألقت بظلالها على دخل الأسرة، إضافة إلى المخاوف من أزمة اقتصادية تنجم عن استمرار حالة الطوارئ المفروضة ضد وباء كورونا، تدفع الأسر إلى التوفير أكثر من الإنفاق.



وبحسب تقديرات مكتب الدراسات للاتحاد العام الإيطالي للشركات والنشاطات المهنية والعمل المستقل ، فإن إنفاق الأسر تراجع خلال العام الجاري باكثر من 40%، في شراء المواد ذات الاسعار المخفضة، وبمتوسط 135 يورو، وبأقل من 60 يورو للمواطن الواحد، بقائمة إجمالية بلغت 2،1 مليار يورو.



وبدأ موسم الخصومات الصيفية في صقلية كالابريا، قبل أن تتبعهما بأيام، كامبانيا، وفي الوقت الحالي، يتوقع أن تبدأ ثلاث مناطق أخرى تطبيق هذه الخصومات، وهي فريولي فينيسيا جوليا، ولومبارديا وبيمونتي، قبل أن تلحق بهم جميع المناطق في الأول من أغسطس المقبل.



واعتبر الاتحاد أن موسم الخصومات هذا العام "مجنون" بسبب وباء كورونا المستجد.



وفتح عدم تنسيق مواعيد بدء موسم الخصومات، نقاشا كبيرا بين التجار، إذ عبر رئيس اتحاد الأزياء الإيطالية عن أسفه من عدم وضع تاريخ موحد لبدء موسم الخصومات، مشيرا إلى أنه بدلا من تأكيد تاريخ موحد وهو الأول من أغسطس، تٌرك للمناطق حرية تقديم البدء في الخصومات قبل أسبوع من التاريخ المتوقع، الأمر الذي يخقل منافسة غير عادلة بين المناطق المتجاورة.



