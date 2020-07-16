انخفاض مبيعات فيات كرايسلر في أوروبا بنسبة 28٪ في يونيو

أنسامد - 16 يوليو / تموز - تراجعت مبيعات للسيارات في أوروبا (الاتحاد الأوروبي ، إيفتا+ المملكة المتحدة) بنسبة 28.2 ٪ في يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ، حسبما قالت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية يوم الخميس.



سجلت الهيئة 64.927 مركبة في يونيو.



وانخفضت حصتها في السوق من 6.1٪ إلى 5.7٪.



وانخفضت المبيعات بنسبة 46.3٪ في النصف الأول من العام.



وانكمش سوق السيارات الأوروبية بشكل عام بنسبة 24.1٪ في يونيو.



تم تسجيل حوالي 1،131،843 مركبة.



وانخفض التسجيل العام بنسبة 39.5٪ في النصف الأول ، إلى 5،101،669.



تضرر قطاع السيارات بشدة من أزمة كورونا.



