هواوي" غير مدعوة إلى مناقصة "تليكوم إيطاليا"

أنسامد - 11 يوليو / تموز - لم يتم توجيه دعوة لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات لحضور معرض "جي 5 " الجديد لشركة "تيليكوم إيطاليا" الخاص بمناقصة توريد أنظمة جي 5 في إيطاليا والبرازيل. . لكن مجموعة الاتصالات الإيطالية قالت إنه كان قررا تجاريا بحتا. وقالت المصادر إن من بين الموردين المدعوين سيسكو وإريكسون ونوكيا ومافينير و أفيرمد ناتوورك .



وأشارت مصادر تيليكوم إيطاليا إنه "خيار صناعي" وليس "سياسي" مرتبط بتحذيرات أمريكية بشأن هواوي.



تصر واشنطن على أن الصين قد تحقق نجاحات لا داعي لها على خلفية تدخل هواوي في الجيل الخامس.



تواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغط على حلفائها الأوروبيين حتى لا يسمحوا للعملاق الصيني بالدخول إلى الشبكات الجديدة.



وتنفي هواوي شكل منهج التهم الأمريكية..



