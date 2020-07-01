ايني تعلن عن اكتشاف غاز جديد في المياه المصرية بالمتوسط

أنسامد - الاول من يوليو - تموز - أعلنت شركة إيني الإيطالية اكتشافها لحقل غاز جديد في المياه الإقليمية في البحر المتوسط، في منطقة الامتياز التي تنقب فيها، بالشراكة مع بريتش بتروليوم وشركة توتال الفرنسية.



ويقع الحقل المكتشف بواسطة العملاق الإيطالي، في منطقة امتياز شمال الحماد، داخل المياه الإقليمية المصرية بمحازاة دلتا النيل، في البحر المتوسط.



كما يقع الاكتشاف الجديد علي عمق 22 متر من المياه، وعلى بعد 11 كيلو متر من الساحل، و12 كيلو متر من شمال غرب حقل نورس، وأيضا على بعد كيلو متر واحد من غرب حقل بلطيم جنوب غرب، والذين بدأ الانتاج منهما فعليا.



