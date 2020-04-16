بيريلي تدعم قواعد التباعد الاجتماعي في منصاتها

انسامد - 16 ابريل - نيسان - اطلقت شركة بيريللي الايطالية عدة مبادرات عن طريق شبكاتها من السائقين في اوروباو ايطاليا بشكل خاص بالاضافة الي المتخصصين في الاطارات خاصة بيريللي لتلبية حاجة سائقي السيارات الذين يرغبون في اجراء الصيانات الدورية و متابعة سياراتهم او تغيير اطاراتهم في محيط امن من الناحية الصحية واحترام قواعد التباعد الاجتماعي و التي فرضتها جائحة فيروس كورونا . و يؤكد بيان الشركة علي موقعها الالكتروني انه بفضل استخدام المنصات الرقمية تقلصت الاتصالات المباشرة بين العملاء و العمال الي اقل درجة بالاضافة الي امكانية الحصول علي مواعيد محددة لتغيير الاطارات من الموقع الالكتروني للشركة خاصة في فترات الدخول من الشتاء الي الصيف او اجراء اعمال الصيانة اوالاصلاحات.



و يشير البيان اليان تلك الاجراءات ستقلل تواجد العملاء في اماكن الصيانة الي الوقت الضروري جدا .



