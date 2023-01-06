إيطاليا: 950 ألف يورو لمشروع تطوير لقاح ضد أورام البنكرياس

(أنسامد) - يناير 6 - روما - تلقى مستشفى مولينيت في مدينة تورينو الإيطالية، قرضا بقيمة 950 ألف يورو، من أجل تطوير لقاح لعلاج سرطان البنكرياس.



يتم تنسيق هذا المشروع الممول من خطة الإنعاش والصمود، من قبل فرانشيسكو نوفيلي، أستاذ علم المناعة ومدير قسم التكنولوجيا الحيوية الجزيئية والعلوم الصحية في الجامعة.



ويتم العمل على المشروع بدعم من مؤسسة أبحاث مولينيت غير الربحية، بالتعاون مع وحدة جياكوني بوليكلينيك، في باليرمو، بقيادة سيرينا ميرافيجليا.



ويهدف المشروع من التحقق من صحة " Eno3pep"، كلقاح من الجيل الثاني لأورام البنكرياس، وإمكانية تقديمه لجميع المرضى بهذا الورم الخبيث.



وسيمكن التمويل، اتحاد الأبحاث من إكمال مسار بحثي تم إجراؤه في مستشفى مولينيت والحصول على تصريح وزاري للدراسة السريرية للقاح.



(أنسامد).



