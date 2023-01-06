إيطاليا: 950 ألف يورو لمشروع تطوير لقاح ضد أورام البنكرياس

إيطاليا: ما يقرب من 100 ألف متشرد يعيشون في الشوارع
38% منهم أجانب
أكثر من 300 شخص يلقون مصرعهم على الطرق الإيطالية في 2022
لومبادريا ولاتسيو أكثر المناطق دموية
الجزائر تعزز موقعها كثاني أكبر مورد غاز عبر الأنابيب لأوروبا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ليلة رأس السنة في أورفيتو..ساحة الكاتدرائيةعلى إيقاع موسيقى الجاز
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد
عيد الميلاد:رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تزور القوات الإيطالية في العراق
تورينو:مظاهرات ضد قمع الحريات في ايران
تورينو:سباق للتزلج على الجليد 2022-2023