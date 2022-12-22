إيطاليا: الانبعاثات الكربونية في ارتفاع رغم انخفاض الاستهلاك

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - سوف تسجل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إيطاليا أكثر من 2% في نهاية العام الحالي، على الرغم من انخفاض استهلاك الطاقة في الدولة بنحو 1.5% بالمقارنة بعام 2021، بحسب ما أظهر تقرير نشرته الوكالة الوطنية للتقنيات الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة "إي أن إي أيه".



وأوضح التقرير أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة قد انخفض بينما ارتفع استهلاك طاقة الوقود الأحفوري.



وأظهرت البيانات أن مصادر الطاقة المتجددة تراجعت 11% في الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما ارتفعت الطاقة القائمة على النفط بنسبة 8%، وقفزت الطاقة التي تعمل بالفحم بنسبة 47%. (أنسامد).



