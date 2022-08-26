إيطاليا: وفيتان و71 إصابة بحمى غرب النيل خلال أسبوع

(أنسامد) - أغسطس 26 - روما - سجلت إيطاليا خلال الأسبوع الأخير، حالتين وفاة و71 إصابة بحمى غرب النيل، لترتفع الحالات المسجلة لهذا المرض المنقول عبر الباعوض، إلى 301 حالة إصابة، و15 حالة وفاة منذ بداية شهر يونيو الماضي.



وأوضح المعهد العالي للصحة، في تقريره الأسبوعي أنه تم تسجيل 71 إصابة بحمى غرب النيل، وحالتين وفاة إضافتين بالفيروس في إيطاليا، في الأيام السبعة الماضية.



وأشار المعهد إلى أنه حتى الآن، توجد 301 حالة إصابة في البلاد، و15 حالة وفاة، منذ بدء يونيو الماضي.



ومن بين 301 حالة، كانت 160 حالة من النوع الغازي للأعصاب (85 في فينيتو، و37 في إميليا رومانيا، و19 في بيدمونت، و8 في لومبارديا و7 في فريولي فينيتسيا جوليا، و3 في توسكانا وحالة واحدة في سردينيا).



كما تم اكتشاف 45 حالة في المتبرعين بالدم (23 من فينيتو، 11 في إميليا رومانيا و6 في لومبارديا و5 في بيدمونت). (أنسامد).



