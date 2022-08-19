دراسة: الأطفال المولودون مبكرا معرضون لـ"اضطرابات الانتباه"

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - كشفت دراسة حديثة، أن الولادة المبكرة لبضعة أسابيع للأطفال تزيد من خطر الإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة عند المولودين.



وحللت الدراسة التي أجرتها جامعة روتجرز الأمريكية، ونشرت في مجلة طب الأطفال، بيانات حوالي 1400 طفل ولدوا في الولايات المتحدة في الفترة بين عامي 1998 و2000، وعبر متابعة لمدة 9 سنوات، ومقارنة شهادات أمهاتهم ومعلميهم، خلال فترة التعليم الدراسي.



وأظهرت الدراسة أن الأطفال الذين ولدوا بعد مدة حمل 37 و38 أسبوعا، حصلوا على درجات أعلى بشكل ملحوظ في مقاييس فرط النشاط، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ومشاكل معرفية، بالمقارنة بالأطفال المولودين بعد حمل لمدة تتراوح بين 39 و41 أسبوعا.



ووجد الباحثون أن كل أسبوع إضافي في عمر الحمل الكامل، يتوافق مع انخفاض بنسبة 5- 6% في فرط النشاط، ودرجات ضعف الإدراك. (أنسامد).



