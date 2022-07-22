إيطاليا: تسجيل 157 حالة وفاة بكوفيد في 24 ساعة

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - سجلت إيطاليا 157 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد" خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، حتى عصر الخميس، وهو نفس العدد المسجل تقريبا في اليوم السابق، الأربعاء.



وكشفت بيانات وزارة الصحة الإيطالية، المنشورة الخميس، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 80653 حالة في آخر 24 ساعة، أي بانخفاض بنحو 6 ألاف حالة بالمقارنة باليوم السابق.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد الضحايا المسجلين لنفس الفترة هو 157 حالة، ويتساوى مع العدد المسجل في اليوم السابق.



وتؤكد البيانات أن منحنى العدوى يتباطئ، لكن ببطء شديد، في حين تظل أعداد الوفيات مرتفعة.



ونوهت الوزارة أن معدل الاصابة بالعدوى انخفض إلى 22%، مقابل 22.6%، بعد إجراء 366 ألف مسحة، مبينة أن 410 مريضا في العناية المركزة، و10984 في الأجنحة العادية. (أنسامد).



