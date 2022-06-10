أزمة المناخ: توقعات بارتفاع الوفيات في روما وميلانو

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - توقع باحثون ارتفاع معدلات الوفيات في روما وميلانو بشكل حاد في العقود المقبلة، بسبب تداعيات أزمة المناخ.



وأظهرت دراسة جديدة أجراها 11 باحثا في الوكالة الوطنية للتكنولوجيا الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة، ونشرتها "Science Direct"، أن معدلات الوفيات في روما وميلانو، ستكون أعلى بنسبة 8% و6% على التوالي، في عام 2050.



وبينت الدراسة أن هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع مستويات تلوث الهواء.



وتوقعت الدراسة أن وفيات روما في الصيف تزداد بنسبة 8% إلى 591 كل عام، بسبب الحرارة والتركيزات غير الآمنة للأوزون. (أنسامد).



