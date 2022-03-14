إيطاليا:نسبة وفيات غير الملقحين ضد كورونا أعلى 15 مرة

(أنسامد) - مارس 14 - روما - كشف تقرير المعهد العالي للصحة الإيطالية أن معدل الوفيات للأشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد، أعلى بـ 15 مرة بالمقارنة بالأشخاص الذين تلقوا لقاح كامل منذ فترة طويلة.



وبين التقرير الصادر أمس، الأحد، أن معدل الوفيات لغير الملقحين ضد كورونا بلغت 96 لكل 100 ألف شخص، في حين بلغ معدل الوفيات للأشخاص الملقحين ضد الفيروس 7 لكل 100 ألف.



وأوضح التقرير أن عدد الوفيات الذي تم تسجيله في آخر 24 ساعة، حتى أمس الأحد بلغ 133 حالة وفاة، مقابل 156 حالة تم تسجيلها السبت، في حين سجلت الإصابات بالفيروس 53825 حالة إصابة.



وبين التقرير أن عدد الحالات التي تم إستقبالها في العناية المركزة بلغت 513 حالة، أي اقل بـ 14 حالة عن الرقم المسجل يوم السبت، في حين وصل عدد الحالات التي تم إستقبالها بالمستشفيات إلى 8234 حالة.



(أنسامد).



