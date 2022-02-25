إيطاليا: نوبات القلب تقترب من تسجيل أعلى معدلات منذ 20 عاما

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - تقترب النوبات القلبية القاتلة والسكتات الدماغية، من تسجيل أعلى معدل لها في إيطاليا، خلال العشرين عاما الآخيرة، في ظل انشغال المستشفيات الإيطالية بالتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأوضحت الجمعية الإيطالية لأطباء القلب، الخميس، أن مستوى النوبات القلبية والسكتات الدماغية القاتلة، قد يعود إلى ما كان عليه قبل 20 عاما، لأن خدمات المستشفيات تقلصت بشدة بسبب أزمة كورونا المستجد.



وبينت الجمعية: "من المتوقع أن يزداد عدد المصابين بأمراض القلب لأن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".



ونوهت الجمعية أنه في الفترة بين نوفمبر ويناير، تراجعت عمليات القلب بنسبة 68% في المستشفيات الإيطالية، نتيجة انشغال المستشفيات بالتصدي للموجة الرابعة لفيروس كورونا. (أنسامد).



